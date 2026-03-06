Un herido en un accidente por alcance en la H-30

Una persona ha resultado herida a primera hora de la mañana tras un accidente de tráfico registrado en la carretera H-30, en las inmediaciones de Huelva, en sentido hacia Mazagón.

El siniestro se ha producido por alcance entre vehículos que circulaban por esta vía de circunvalación de la capital onubense. Como consecuencia del impacto, una persona ha resultado herida y ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios desplazados al lugar.

El accidente ha provocado momentos de retenciones en la zona durante la intervención de los servicios de emergencia y la retirada de los vehículos implicados.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de la persona herida ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el siniestro.