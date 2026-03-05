Fallece un hombre de 50 años tras colisionar su turismo con un camión en la N-433 en Rosal de la Frontera

Un hombre de 50 años ha fallecido esta madrugada en un accidente de tráfico registrado en la carretera N-433 a su paso por el término municipal de Rosal de la Frontera (Huelva), según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía.

El siniestro se produjo minutos antes de las tres de la madrugada, cuando el Teléfono de Emergencias 1-1-2 recibió un aviso alertando de la colisión entre un turismo y un camión en el kilómetro 144 de la N-433, en sentido Sevilla. Tras el impacto, el turismo se salió de la vía y quedó volcado en un desnivel, con su conductor atrapado en el interior del vehículo.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de los Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico y personal de Conservación de Carreteras, movilizados por el centro coordinador de emergencias.

Los bomberos tuvieron que intervenir para rescatar al conductor del turismo, un hombre de 50 años, que había quedado atrapado tras la colisión. Sin embargo, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar del suceso.

El conductor del camión fue atendido por los servicios sanitarios en el lugar del accidente, sin que hayan trascendido más datos sobre su estado. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.