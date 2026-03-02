Dos heridos tras una colisión entre vehículos en la N-435 a la altura de Beas

Dos personas han resultado heridas a primera hora de este lunes tras una colisión entre dos vehículos en la N-435, a la altura del término municipal de Beas, en sentido Valverde del Camino.

El aviso al servicio de emergencias 112 Andalucía se produjo a las 6.50 horas, movilizándose hasta el lugar efectivos sanitarios y de seguridad para atender el siniestro.

Como consecuencia del impacto, dos personas fueron evacuadas al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. Según los datos facilitados, uno de los heridos es un varón de 47 años, mientras que no han trascendido más detalles sobre la identidad ni el estado de la otra persona trasladada.

Las circunstancias del accidente están siendo investigadas.