Dos heridos en una colisión frontal entre dos turismos en Almonaster la Real

Dos personas han resultado heridas este jueves tras una colisión frontal entre dos turismos ocurrida a las 7.15 horas en el término municipal de Almonaster la Real.

En el siniestro se han visto implicados dos vehículos y como consecuencia del impacto han resultado heridos dos varones de 28 y 50 años. Tras recibir atención sanitaria en el lugar, el hombre de 50 años ha tenido que ser evacuado al Hospital de Riotinto para una valoración médica más exhaustiva.

El accidente se produjo a primera hora de la mañana y movilizó a los servicios de emergencia, que atendieron a los afectados tras la colisión frontal entre ambos turismos.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el siniestro.