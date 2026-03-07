Cinco mujeres heridas en una colisión en cadena entre tres turismos en la A-49 a la altura de San Juan del Puerto

Cinco personas han resultado heridas en una colisión en cadena registrada este sábado en la autovía A-49 a su paso por el término municipal de San Juan del Puerto, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.

El siniestro se produjo pasadas las 17:30 horas, cuando el Teléfono de Emergencias 1-1-2 recibió un aviso alertando del choque de tres turismos en el kilómetro 75 de la A-49 en sentido Huelva.

Tras recibir el aviso, el centro coordinador activó a los Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva, a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias 061 para atender el suceso.

Los servicios sanitarios asistieron a un total de cinco mujeres, con edades comprendidas entre los 25 y los 59 años. Todas ellas fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva para su valoración y atención médica.

Las circunstancias del accidente están siendo investigadas.