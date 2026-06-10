El retraso del cambio de viento da un respiro al operativo que combate el incendio

El incendio forestal que afecta a los municipios de Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón afronta una jornada decisiva marcada por un factor clave: el retraso del cambio de viento previsto para este miércoles.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado tras la reunión del Comité de Operaciones del Plan Infoca que el giro del viento, inicialmente esperado para las 11.00 horas, no se producirá previsiblemente hasta entre las 14.00 y las 16.00 horas. Una circunstancia que permitirá a los equipos de extinción trabajar durante varias horas más en condiciones más favorables.

"Esta circunstancia proporciona un margen para el trabajo en condiciones más favorables para las labores de contención, una ventana operativa especialmente valiosa que no estaba contemplada en las previsiones realizadas durante la jornada de ayer", ha señalado.

La preocupación de los técnicos radica en que ese cambio de viento podría modificar el comportamiento del incendio, convirtiendo la actual cola del fuego en una nueva cabeza de avance y generando nuevos escenarios de riesgo. Por ello, el operativo está centrando gran parte de sus esfuerzos en consolidar el perímetro y asegurar las zonas más sensibles antes de que llegue ese momento.

Durante la noche se han realizado quemas de ensanche con fuego técnico para reforzar las líneas de defensa, especialmente en áreas de difícil acceso con abundante eucaliptal y barrancos. Según ha explicado Sanz, uno de los focos que más preocupaban, situado en la zona de la cantera, ya se encuentra extinguido y solo permanecen algunos restos humeantes.

La emergencia moviliza actualmente a 407 efectivos y 99 vehículos pertenecientes a distintas administraciones y organismos. En las labores de extinción participan 245 efectivos del Plan INFOCA, apoyados por 14 autobombas, 25 medios aéreos, dos bulldóceres, una Unidad Médica de Incendios Forestales, una Unidad de Drones y una Unidad de Análisis y Seguimiento. Además, colaboran 80 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto a bomberos, Guardia Civil, Protección Civil y otros servicios de emergencia.

En cuanto a la situación de la población, de las 380 personas desalojadas inicialmente, 284 ya han podido regresar a sus viviendas. Sin embargo, 96 vecinos continúan evacuados, principalmente en la urbanización El Gimón de Gibraleón, la zona de Los Cazadores y algunas viviendas próximas a La Cantera.

Mientras tanto, los servicios de emergencia continúan aprovechando esta ventana meteorológica para intentar avanzar hacia la estabilización de un incendio que sigue siendo uno de los mayores registrados en la provincia en los últimos años.