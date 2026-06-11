Restablecido el tráfico ferroviario en el tramo afectado por el incendio

La línea ferroviaria Huelva-Zafra ha recuperado la normalidad este jueves tras quedar restablecida la circulación de trenes entre las estaciones de Gibraleón y Calañas, tramo que permanecía cortado debido al incendio forestal que afecta al Andévalo onubense.

La interrupción se produjo como medida preventiva ante la proximidad de las llamas y la presencia de humo en las inmediaciones de la infraestructura ferroviaria, una decisión adoptada para garantizar la seguridad de los viajeros y del personal ferroviario.

La reapertura de la línea supone un nuevo síntoma de la evolución favorable del incendio, que ya ha sido rebajado a nivel 0 de emergencia y que mantiene a los equipos de extinción centrados en labores de vigilancia, control y remate.

Durante las últimas horas, la mejora de las condiciones meteorológicas y el intenso trabajo del operativo han permitido recuperar progresivamente servicios e infraestructuras afectadas por la emergencia.

Con el restablecimiento del tráfico ferroviario, la conexión entre Huelva y la Sierra a través de la línea Huelva-Zafra vuelve a funcionar con normalidad después de varios días condicionada por uno de los incendios forestales más importantes registrados en la provincia en los últimos años.