El incendio baja a nivel 0 tras una compleja operación de extinción

El incendio forestal que ha afectado durante los últimos días a varios municipios del Andévalo onubense ha sido rebajado a nivel 0 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía, una vez desaparecido el riesgo para la población y tras una intensa operación que ha movilizado a cientos de efectivos.

El consejero en funciones de Presidencia, Emergencias y Sanidad, Antonio Sanz, ha definido el siniestro como "un incendio muy difícil, con una velocidad de propagación increíble", llegando a registrar "picos de 200 hectáreas por hora".

Sanz ha explicado que uno de los mayores desafíos fue hacer frente a la previsión de un cambio de viento que podía modificar por completo el comportamiento del fuego. "Podía significar una vuelta atrás completa del incendio, convirtiendo la cola en cabeza y abriendo una posible nueva lengua muy peligrosa", señaló.

Ante esa situación, el operativo preparó distintos escenarios de actuación. "Fue muy compleja la tarde-noche de anteayer. Tuvimos plan A, plan B y plan C por si fallaba todo, porque la peligrosidad del incendio era evidente", afirmó.

El consejero destacó que la estrategia diseñada permitió alcanzar la estabilización del incendio durante la noche del martes. "La planificación fue un acierto, la gestión fue un acierto y la ejecución fue un acierto porque los resultados son evidentes", aseguró.

La mejora de las condiciones meteorológicas también resultó determinante. "Ha sido una noche de muy poco viento, prácticamente nulo. Han bajado las temperaturas, ha habido más humedad y ha ocurrido todo lo contrario de lo que venía ocurriendo", explicó.

Actualmente permanecen desplegados en la zona unos 140 profesionales del Plan INFOCA, apoyados por vehículos pesados, maquinaria especializada y ocho medios aéreos. La cifra contrasta con el despliegue del día anterior, cuando llegaron a operar hasta 28 aeronaves en las tareas de extinción.

Antonio Sanz también aclaró que las aproximadamente 5.000 hectáreas del perímetro recorrido por el incendio no equivalen necesariamente a superficie quemada. "Las 5.000 hectáreas corresponden al recorrido del incendio. Eso no quiere decir que toda esa superficie se haya quemado", indicó, señalando que será necesario realizar estudios posteriores para determinar la afección real.

Tras varios días de enorme tensión y un amplio despliegue de medios, el incendio entra ahora en una nueva fase centrada en la vigilancia, el remate de puntos calientes y la evaluación de los daños ocasionados.