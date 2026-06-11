El operativo reduce medios mientras avanza hacia el control definitivo del incendio

La evolución favorable del incendio forestal ha permitido una nueva reducción del dispositivo de extinción, que mantiene actualmente a 70 efectivos trabajando sobre el terreno para consolidar los avances logrados durante las últimas jornadas.

Según la última actualización, el operativo cuenta con cuatro autobombas, un helicóptero de control y mando, una Unidad Médica de Incendios Forestales, un buldócer y el Puesto de Mando Avanzado, desde donde se coordinan las actuaciones.

Los trabajos se centran ahora en la vigilancia del perímetro, la eliminación de puntos calientes y la prevención de posibles reactivaciones, con el objetivo de alcanzar cuanto antes el control definitivo del incendio.

La reducción de medios refleja la mejoría de la situación tras varios días de intensa lucha contra las llamas, en los que llegaron a intervenir cientos de efectivos terrestres y decenas de medios aéreos para frenar el avance del fuego.

A pesar de la evolución positiva, los equipos continúan trabajando con cautela para garantizar la completa estabilización del incendio y evitar cualquier reproducción que pueda comprometer el trabajo realizado.