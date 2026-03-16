Rescatada una mujer atrapada en un lodazal en la Ribera de Cartaya

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Cartaya, ha rescatado a una mujer que había quedado atrapada en un lodazal en la Ribera de Cartaya, en un suceso ocurrido en la mañana del pasado 15 de marzo.

Los hechos se produjeron sobre las 08.30 horas, cuando agentes del Puesto de Cartaya que realizaban labores de seguridad ciudadana por la zona observaron a una mujer parcialmente hundida en el barro, con signos de desorientación y agotamiento, sin responder a las indicaciones de los agentes.

Ante el riesgo para su integridad física, los guardias civiles solicitaron apoyo a la central 062, desplazándose hasta el lugar efectivos de la Policía Local. Ambos cuerpos se adentraron en la zona para socorrer a la mujer, que se encontraba debilitada y con dificultades para mantenerse consciente.

Tras varios minutos de intervención y debido a las complicadas condiciones del terreno, los agentes consiguieron liberarla del lodazal y trasladarla con dificultad hasta una zona segura.

La mujer presentaba síntomas de hipotermia, heridas visibles en las piernas y un estado general de debilidad, por lo que fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada posteriormente a un centro hospitalario para una evaluación médica más completa.

La rápida actuación de los agentes permitió evitar consecuencias más graves para la mujer, que finalmente no sufrió daños de consideración.