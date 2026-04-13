Recuperado en Gibraleón material robado en un teatro sevillano valorado en más de 36.000 euros

La provincia de Huelva ha sido clave en la resolución de un robo de material tecnológico cometido en el Teatro Municipal de Palomares del Río (Sevilla). La Guardia Civil ha logrado recuperar en el municipio de Gibraleón equipos de imagen, sonido e iluminación valorados en más de 36.000 euros, sustraídos el pasado mes de marzo de 2025.

La operación, denominada “MAHARANA ISLAND”, ha sido desarrollada por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe, en colaboración con la Policía Local de Palomares del Río. Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia del robo de material de última generación, llevado a cabo con un método especialmente cuidadoso que no dejó daños visibles en las instalaciones, lo que apuntaba a autores con conocimientos técnicos en el sector audiovisual.

Durante la investigación, los agentes lograron identificar una furgoneta presuntamente utilizada en el robo. El seguimiento del vehículo condujo hasta la provincia de Huelva, donde se vinculó con dos individuos residentes en la zona.

El operativo culminó en Gibraleón, donde fue localizado el lugar en el que se almacenaban los equipos sustraídos. Según las investigaciones, los sospechosos tendrían relación profesional con el ámbito de la imagen y el sonido, lo que explicaría la precisión con la que se ejecutó el robo.

La actuación se ha saldado con la recuperación íntegra del material, que ya ha sido devuelto al Ayuntamiento de Palomares del Río para su puesta en funcionamiento, y con la investigación de dos personas por su presunta implicación en un delito de robo con fuerza.

La intervención ha permitido restituir un equipamiento fundamental para la actividad cultural y educativa del municipio sevillano, al tiempo que pone de relieve la importancia de la colaboración entre cuerpos de seguridad y el papel de la provincia de Huelva en la resolución de este caso.