Operativo contra el narcotráfico en el Puerto de Huelva tras la incautación de un alijo de cocaína

El Puerto de Huelva ha sido escenario este miércoles de un amplio operativo de la Guardia Civil relacionado con la incautación de un importante alijo de cocaína en aguas próximas a la costa onubense.

La actuación se inició en alta mar, donde fue interceptada una embarcación semirrígida que transportaba una gran cantidad de sustancia estupefaciente. Aunque no existe confirmación oficial sobre el volumen incautado, las primeras estimaciones apuntan a varios miles de kilos.

El cargamento ha sido trasladado posteriormente al puerto, donde se han llevado a cabo las labores de descarga, verificación y preparación para su pesaje, dentro de los procedimientos habituales en este tipo de operaciones.

Asimismo, la tripulación de la embarcación, integrada por varias personas, ha sido detenida y trasladada a dependencias de la Guardia Civil en Huelva.

El operativo continúa abierto y a la espera de información oficial que confirme los detalles de la intervención.