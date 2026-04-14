Investigado un conductor por circular en sentido contrario en la A-483

La Guardia Civil ha investigado a un conductor por un presunto delito contra la seguridad vial tras circular en sentido contrario durante más de tres kilómetros por la autovía A-483, que conecta la A-49 con Matalascañas, poniendo en grave riesgo al resto de usuarios.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado 21 de marzo, en el marco de un dispositivo especial desplegado por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva con motivo de la celebración del Campeonato del Mundo de Motocross MXGP en el circuito de Almonte.

Según ha informado el instituto armado, los agentes observaron cómo un turismo circulaba por el carril izquierdo en sentido opuesto al establecido, en dirección a Matalascañas, mientras ellos transitaban hacia Bollullos Par del Condado. Ante la situación de peligro, activaron de inmediato las señales de emergencia y procedieron a retener el tráfico para evitar un posible siniestro.

Una vez asegurada la zona, los agentes lograron interceptar el vehículo y neutralizar su trayectoria, comprobando que había recorrido varios kilómetros en dirección contraria.

Como resultado de la intervención, el conductor ha sido investigado por conducción temeraria y las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de La Palma del Condado, que se encargará de continuar con el procedimiento judicial.