Nueva batida ciudadana en Corrales para buscar al desaparecido Manuel Valle Carrasco

La Policía Local de Aljaraque ha solicitado la colaboración ciudadana para continuar la búsqueda de Manuel Valle Carrasco, de 79 años, desaparecido el pasado 10 de abril en la localidad de Corrales.

Con el objetivo de ampliar el dispositivo, este miércoles 15 de abril se ha organizado una nueva batida ciudadana que contará con la participación de efectivos de la Guardia Civil y Protección Civil, así como con el apoyo de drones de las policías locales de Aljaraque e Isla Cristina.

La salida está prevista a las 16.00 horas desde la zona de Urbanismo en Corrales, desde donde se coordinarán los grupos de voluntarios para rastrear distintas áreas.

Desde la organización se insiste en la importancia de seguir una serie de recomendaciones para no interferir en el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad de los participantes, como regresar antes del anochecer, no acudir con niños ni personas de riesgo, llevar el teléfono móvil con batería suficiente, desplazarse siempre en grupo, usar calzado adecuado y portar agua.

Asimismo, las autoridades recuerdan que ante cualquier hallazgo no se debe manipular nada, debiendo señalizar la zona y avisar de inmediato a los servicios de emergencia a través del 062 o el 112.

El operativo continúa activo desde hace varios días y cualquier colaboración puede resultar clave para dar con el paradero del desaparecido, cuya familia sigue esperando noticias.