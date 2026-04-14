Detenido en Isla Cristina el tercer integrante de una banda especializada en robos en viviendas

La Guardia Civil ha detenido en Isla Cristina al tercer integrante de una organización criminal dedicada al robo con fuerza en viviendas de varias provincias, que tenía en vigor una orden judicial de búsqueda. La actuación se enmarca en la operación “Bankasalt”, desarrollada inicialmente por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Badajoz.

Los hechos están relacionados con una veintena de robos cometidos en las provincias de Badajoz, Cáceres y Toledo, donde los autores sustraían joyas, relojes, dinero e incluso armas. En la fase inicial de la operación se llevaron a cabo ocho registros en distintos inmuebles, en los que se intervinieron 13 armas largas, dos armas cortas, además de chalecos y pasamontañas utilizados en los asaltos, y se logró la detención de dos de los cabecillas.

Tras esas actuaciones, la Guardia Civil de la Comandancia de Huelva recibió información que situaba a uno de los miembros fugados en la provincia, concretamente en Isla Cristina. A partir de ese momento se estableció un dispositivo de vigilancia que permitió confirmar su identidad.

La detención se llevó a cabo en la vía pública, en el entorno del Centro Comercial de Isla Antilla, mediante un operativo planificado para evitar la huida del sospechoso y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El arrestado ha sido puesto a disposición judicial junto con las diligencias instruidas, decretándose su ingreso en prisión. El dispositivo ha sido coordinado por la compañía de la Guardia Civil de Ayamonte en colaboración con la Policía Judicial de Badajoz.