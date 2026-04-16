La Guardia Civil detiene al dueño de una perra por arrojar a sus cachorros a un contenedor en Almonte

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de un delito contra los animales tras arrojar a siete cachorros a un contenedor de basura en Almonte, de los que únicamente dos lograron sobrevivir.

Los hechos se remontan al pasado 27 de febrero, cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza recibieron el aviso de un ciudadano que alertaba de la presencia de varios cachorros en un contenedor. A su llegada, comprobaron que cinco de ellos habían fallecido y dos se encontraban con vida.

A partir de ese momento se inició una investigación que permitió localizar en las inmediaciones a una perra con signos evidentes de haber parido recientemente. Los agentes tomaron muestras de ADN del animal para confirmar su relación con los cachorros.

El análisis, realizado con la colaboración del Ayuntamiento de Almonte y una empresa especializada, confirmó el parentesco, lo que permitió identificar al propietario del animal como presunto responsable de los hechos.

Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente.