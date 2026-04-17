Una operación antidroga con ramificaciones en Huelva se salda con 17 detenidos

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha permitido desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en varias provincias andaluzas, entre ellas Huelva.

La intervención se ha saldado con la detención de 17 personas y la incautación de más de 3.500 kilos de droga, entre ellos 3.370 kilos de hachís y 288 kilos de cocaína, además de seis armas de guerra, incluyendo subfusiles y fusiles de asalto.

Aunque la estructura principal de la organización se encontraba asentada en Sevilla, la investigación ha confirmado la existencia de ramificaciones operativas en Huelva, donde el grupo contaba con infraestructuras logísticas utilizadas como puntos de almacenamiento de droga, conocidos como “guarderías”, y lugares de distribución o “buzones”.

Las pesquisas han permitido determinar que la red llegó a mover cerca de 9.400 kilos de hachís entre octubre de 2025 y enero de 2026, evidenciando la magnitud de su actividad.

El modus operandi de la organización incluía el uso de vehículos lanzadera para detectar la presencia policial y garantizar la seguridad de los transportes de droga, lo que dificultaba su seguimiento.

La operación, desarrollada bajo el nombre “Itálica 153 Legs/Avant”, ha sido ejecutada por unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado, culminando con la desarticulación de una red con capacidad logística y operativa en distintos puntos del sur de España.

Las fuerzas de seguridad destacan que este tipo de actuaciones permiten debilitar estructuras criminales que operan también en la provincia de Huelva, donde utilizaban el territorio como parte de su red de distribución.