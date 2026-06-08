Una ráfaga de disparos deja una mujer herida en El Torrejón

Una mujer ha resultado herida por arma de fuego tras una ráfaga de disparos registrada en la madrugada de este lunes en la calle Dalia, en la barriada de El Torrejón de Huelva capital.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en torno a las 00.00 horas, cuando varios disparos impactaron en la zona y uno de ellos alcanzó a una mujer. La víctima fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada posteriormente al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez.

Las mismas fuentes han señalado que las lesiones sufridas no revisten gravedad.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar la autoría de los disparos. Asimismo, fuentes policiales han indicado que el patrullaje en la barriada se mantiene con total normalidad, sin que haya sido necesario reforzar la presencia policial tras este incidente.

El suceso ha generado preocupación entre los vecinos de la zona, aunque la situación permanece bajo control mientras continúan las pesquisas para aclarar lo sucedido.