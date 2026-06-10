Preocupación en Alosno por la cercanía del incendio a su término municipal

La evolución del incendio forestal mantiene la atención puesta en Alosno, donde la cercanía de las llamas y el posible cambio de viento previsto para las próximas horas siguen siendo los principales motivos de preocupación.

Según ha explicado el alcalde, el fuego se encuentra "a escasos cuatro kilómetros y, en algunas partes del flanco izquierdo, incluso a dos kilómetros prácticamente", por lo que existe inquietud ante la posibilidad de que el cambio de dirección del viento complique la situación.

"Es la preocupación de que con el cambio de viento empeore la situación y sea un poco más compleja", ha señalado.

No obstante, el regidor ha destacado el amplio despliegue de medios que trabaja sobre el terreno y ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la población. "Intentamos por lo menos contener ese flanco izquierdo, que es el que preocupa ahora mismo a la población de Alosno, pero dentro de esa preocupación hay cierta tranquilidad", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado la labor conjunta de todas las administraciones y organismos implicados en la emergencia. "Aquí están todas las administraciones envueltas e implicadas porque es una situación compleja por las características del paraje", ha manifestado.

Por el momento no se han ordenado evacuaciones, aunque sí se han adoptado medidas preventivas con algunos propietarios de fincas cercanas. "No hay desalojo ahora mismo, pero sí hay ciertos vecinos de fincas colindantes que ya están prevenidos en caso de que hubiera que intervenir con maquinaria o cubas de agua", ha concluido.