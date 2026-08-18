La Policía sigue tras los autores del tiroteo

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen activo el dispositivo de búsqueda para localizar a los autores del tiroteo registrado el pasado domingo en Isla Cristina, que dejó tres personas fallecidas y otra herida de gravedad.

La Guardia Civil mantiene desplegado un dispositivo especial en la localidad y sus alrededores para tratar de identificar y localizar a los responsables. Los agentes también investigan la motocicleta que habría sido utilizada en el ataque y que posteriormente apareció calcinada a las afueras de Isla Cristina junto a un AK47.

La Subdelegación del Gobierno ha pedido cautela y prudencia para no interferir en las investigaciones y ha reclamado la colaboración ciudadana. Cualquier persona que pueda aportar información puede hacerlo de forma confidencial ante la Guardia Civil o la Policía Nacional.

Mientras tanto, se mantiene una vigilancia especial en la barriada de El Rocío, con el objetivo de garantizar la seguridad y trasladar tranquilidad a los vecinos.