Detectan una matrícula falsa en un camión

La Guardia Civil ha detectado una presunta falsedad documental en la documentación de un camión durante una inspección en materia de transportes realizada en la provincia de Huelva.

Agentes del Subsector de Tráfico han instruido diligencias contra el conductor del vehículo y el administrador único de la empresa, ambos investigados por su supuesta implicación en un delito de falsedad documental en documento público.

Los hechos se produjeron a principios de agosto, cuando los agentes realizaron una inspección a un camión para comprobar su documentación y efectuar los controles correspondientes en materia de transportes.

Durante la actuación, los guardias civiles observaron que en el documento impreso del tacógrafo aparecían una matrícula y un número de bastidor que no coincidían con los correspondientes al vehículo que estaba siendo inspeccionado.

Ante esta circunstancia, los agentes realizaron las comprobaciones necesarias y determinaron que la matrícula que figuraba en la documentación pertenecía a otro camión de la misma marca y modelo y que también era propiedad de la misma empresa.

Tras las pesquisas, tanto el conductor como el administrador único de la compañía han quedado investigados por un supuesto delito de falsificación de documento público.

Hasta tres años de prisión

La Guardia Civil recuerda que el Código Penal contempla como delito la falsificación de documentos públicos cuando se simula un documento, total o parcialmente, “de manera que induzca a error sobre su autenticidad”.

En el caso de particulares, el artículo 392 del Código Penal establece penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Las diligencias correspondientes han sido instruidas por los agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva y remitidas a la autoridad judicial competente.