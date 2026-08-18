Isla Cristina intenta recuperar la normalidad

Isla Cristina trata de recuperar la normalidad tras el tiroteo registrado el pasado domingo en la barriada de El Rocío, que dejó tres personas fallecidas y otra herida de gravedad.

La localidad mantiene un amplio dispositivo de seguridad, especialmente en las zonas consideradas de mayor riesgo, mientras la Guardia Civil continúa con la investigación para localizar a los responsables del ataque, que permanece bajo secreto de sumario.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a vecinos y visitantes y ha asegurado que se trata de "un hecho puntual, totalmente excepcional".

Los agentes mantienen la vigilancia en la barriada de El Rocío y otros puntos de la localidad, mientras avanzan las pesquisas sobre un suceso que, según las primeras investigaciones, podría estar relacionado con un ajuste de cuentas entre distintos clanes, aunque no se descarta ninguna hipótesis.

Mientras continúa la búsqueda de los autores, Isla Cristina afronta estos días con el objetivo de recuperar el pulso habitual del municipio en plena temporada turística y devolver la tranquilidad a vecinos y visitantes.