Cuatro grupos de bomberos forestales siguen trabajando en el incendio de Niebla

Cuatro grupos de bomberos forestales continúan trabajando este martes en el incendio forestal declarado en Niebla, que permanece estabilizado en todo su perímetro.

Durante la noche no se han producido reactivaciones y las condiciones meteorológicas han sido favorables para la evolución del incendio, con un aumento de la humedad.

El dispositivo desplegado sobre el terreno está compuesto por cuatro grupos de bomberos forestales, dos grupos de apoyo, un director de extinción, dos técnicos de extinción, tres técnicos de operaciones y tres agentes de medio ambiente.

El operativo se completa con ocho conductores de autobombas y cuatro autobombas, que mantienen las labores de vigilancia y control para evitar posibles reactivaciones del fuego.