La Policía Local de La Palma evita un suicidio

La Policía Local de La Palma del Condado intervino el pasado 14 de agosto en una vivienda tras recibir, a través de la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil, una solicitud de apoyo ante un individuo que estaba causando daños, autolesionándose y arrojando objetos al exterior.

A la llegada de los agentes, el hombre se encontraba muy alterado, profiriendo gritos y haciendo caso omiso a los reiterados requerimientos policiales. Durante la intervención llegó a lanzar objetos contra los agentes mientras portaba dos cuchillos de grandes dimensiones y mantenía una actitud amenazante.

La situación se agravó cuando comenzó a autolesionarse. Ante el riesgo inminente, los agentes hicieron uso del dispositivo electrónico de control TASER, logrando reducirlo y evitar que llevara a cabo su intención de quitarse la vida.

Posteriormente, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil procedieron a su inmovilización y aseguramiento.

La intervención permitió controlar una situación de elevada peligrosidad y garantizar la seguridad del propio individuo, de los agentes y de las personas que se encontraban en las inmediaciones.