El perímetro del incendio afecta ya a unas 3600 hectáreas

La evolución del gran incendio forestal que afecta desde este lunes a los términos municipales de Villanueva de los Castillejos y San Bartolomé de la Torre deja una noticia esperanzadora. Aunque ya se han quemado más de 3600 hectáreas, la parte más crítica en San Bartolomé se ha superado y la escasez de viento en el día de hoy podría facilitar su control.

El frente principal avanza ahora en dirección a Gibraleón, donde se concentran buena parte de los esfuerzos del operativo para evitar que las llamas sigan ganando terreno. Con las primeras luces del día se han reincorporado además los medios aéreos, fundamentales para apoyar las labores de control y extinción.

El dispositivo movilizado continúa siendo de gran envergadura. Sobre el terreno trabajan 250 efectivos, apoyados por 13 autobombas, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), un Puesto de Mando Avanzado (PMA) y maquinaria pesada. Los equipos centran sus actuaciones en contener el flanco izquierdo y la cabeza del incendio, así como en rematar diversos focos secundarios localizados fuera del perímetro principal.

Las personas que fueron desalojadas de forma preventiva durante la noche permanecen atendidas en el pabellón municipal de deportes de San Bartolomé de la Torre, donde reciben asistencia y se encuentran en buen estado.

Desde el dispositivo de emergencia se ha agradecido especialmente la colaboración de los voluntarios de Cruz Roja y de numerosos agricultores y vecinos que están participando en las labores de apoyo con tractores y maquinaria agrícola.

Por otra parte, la carretera A-495 continúa cortada al tráfico, por lo que las autoridades mantienen la recomendación de evitar desplazamientos por la zona y seguir exclusivamente las indicaciones de los servicios de emergencia.

La situación sigue siendo compleja, aunque la mejora experimentada en las últimas horas permite afrontar la jornada con mayor optimismo mientras continúan los trabajos para intentar estabilizar uno de los incendios más importantes registrados este año en la provincia de Huelva.