Pedro Sánchez traslada su apoyo a los afectados por el incendio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo a las personas afectadas por el gran incendio forestal que desde este lunes afecta a varios municipios de la provincia de Huelva y que ha obligado a realizar desalojos preventivos.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Sánchez ha señalado que el fuego continúa avanzando y ha lamentado las consecuencias que está provocando sobre el territorio.

El jefe del Ejecutivo ha trasladado su solidaridad a los vecinos que han tenido que abandonar temporalmente sus viviendas como medida de precaución ante la evolución de las llamas.

Mensaje en la red social X del presidente del Gobierno.

Asimismo, ha querido reconocer públicamente el trabajo que están desarrollando los profesionales que participan en las labores de extinción, entre ellos efectivos del Plan INFOCA, bomberos, fuerzas de seguridad, personal sanitario y servicios de emergencia.

El incendio, que se inició en el término municipal de Villanueva de los Castillejos, ha afectado también a zonas de San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, movilizando un amplio dispositivo compuesto por cientos de efectivos terrestres y numerosos medios aéreos. Durante la jornada se han producido evacuaciones preventivas y cortes de carreteras debido a la evolución del fuego.

Las autoridades continúan siguiendo minuto a minuto la evolución del incendio mientras los equipos de emergencia mantienen sus esfuerzos para contener el avance de las llamas.