Once muertos y 19 desaparecidos en el incendio más trágico de Andalucía

El incendio forestal declarado este jueves en el término municipal de Los Gallardos (Almería) ha dejado, por el momento, un balance de once personas fallecidas, ocho heridas —cuatro de ellas de gravedad— y al menos 19 desaparecidas, según los últimos datos facilitados por la Junta de Andalucía. La magnitud del suceso ha llevado al Gobierno andaluz a suspender toda la agenda pública prevista para este viernes que no esté relacionada con la gestión de la emergencia, incluida la toma de posesión del nuevo Ejecutivo autonómico.

Las víctimas mortales han sido localizadas en una pedanía de Bédar, algunas de ellas en el interior de vehículos alcanzados por las llamas cuando intentaban escapar del fuego. Ante la evolución del incendio, la Junta activó este jueves la fase de emergencia, situación operativa 2 del Plan Infoca y solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ya trabaja junto al amplio dispositivo desplegado sobre el terreno.

En las tareas de extinción participan alrededor de 150 efectivos, cinco autobombas, la Unidad Médica de Incendios Forestales, la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones y la Unidad de Mando. Además, permanecen evacuados los vecinos de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y varias viviendas del Pinar de Bédar, mientras decenas de personas continúan alojadas en recursos habilitados para los desplazados.

El incendio mantiene cortadas la A-7, entre los kilómetros 709 y 714, y la N-340A en las inmediaciones del foco. Las primeras investigaciones apuntan a que el fuego pudo originarse por la caída de un cable eléctrico junto a la carretera, aunque las causas siguen bajo investigación. Mientras tanto, los equipos de emergencia mantienen activas las labores de búsqueda de los desaparecidos y no descartan que el balance de víctimas pueda aumentar en las próximas horas.