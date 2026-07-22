Un nuevo incendio en El Cerro de Andévalo moviliza a un centenar de efectivos

Después de una intensa jornada marcada por el incendio forestal de Almonaster la Real, que obligó a desalojar tres aldeas y llegó a activar el nivel 1 del Plan de Emergencia antes de quedar estabilizado, la provincia de Huelva vuelve a enfrentarse a un nuevo fuego. En esta ocasión, las llamas se han declarado en el paraje Los Pajares, en el término municipal de El Cerro de Andévalo.

El incendio permanece activo y ha movilizado un importante dispositivo del Plan INFOCA, que centra sus esfuerzos en la cabeza del fuego, una zona con un elevado potencial de masa forestal.

En las labores de extinción trabajan 100 efectivos, apoyados por 10 autobombas, cuatro buldóceres, una Unidad Móvil de Meteorología y una Unidad Médica.

Además, el operativo se reforzará con la incorporación de diversos medios aéreos, que se sumarán a los equipos terrestres para tratar de frenar el avance de las llamas.

Por el momento no se ha informado de desalojos ni de afecciones a viviendas o núcleos de población, mientras los efectivos continúan trabajando para controlar la evolución del incendio.