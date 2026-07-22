Investigan al conductor de un autobús Huelva-Punta por manipular el móvil mientras conducía

La Guardia Civil ha investigado al conductor de un autobús de la línea regular entre Huelva y Punta Umbría como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir de forma supuestamente temeraria mientras manipulaba su teléfono móvil.

La investigación fue llevada a cabo por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva y se inició el pasado 8 de julio, después de que un programa de televisión de ámbito nacional difundiera un vídeo grabado por uno de los pasajeros del autobús.

En las imágenes, según informa la Guardia Civil, el conductor sujetaba el volante con la mano izquierda mientras utilizaba un terminal de telefonía móvil con la derecha, desatendiendo la conducción durante el trayecto.

Tras identificar tanto al vehículo como al conductor, los agentes instruyeron las correspondientes diligencias, que ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Huelva. Los hechos podrían ser constitutivos de un delito previsto en el artículo 380 del Código Penal, que castiga la conducción con manifiesto desprecio por la seguridad vial.

En caso de condena, las penas contempladas para este delito pueden oscilar entre seis meses y dos años de prisión, además de la privación del permiso de conducir por un periodo de entre uno y seis años.

La Guardia Civil ha agradecido la colaboración ciudadana, que permitió detectar esta conducta, y recuerda que cualquier persona puede comunicar hechos relacionados con la seguridad vial a través del 062 o de la aplicación AlertCops, de forma rápida y confidencial.