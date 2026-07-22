Cazado a 218 km/h por la H-30 en un tramo limitado a 100

La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras ser sorprendido circulando a 218 kilómetros por hora en un tramo de la H-30, la circunvalación de Huelva, donde la velocidad máxima permitida es de 100 km/h.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de julio, cuando un vehículo de alta gama fue detectado durante un control de velocidad establecido por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva para prevenir la siniestralidad en esta vía desdoblada, en sentido hacia la A-49.

Tras la identificación del conductor, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial ha instruido diligencias por un presunto delito recogido en el artículo 379.1 del Código Penal, al superar ampliamente el límite de velocidad establecido.

Este delito puede conllevar penas de tres a seis meses de prisión, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la retirada del permiso de conducir por un periodo de entre uno y cuatro años.

La Guardia Civil destaca que este tipo de controles de velocidad tienen como objetivo reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad vial, al tiempo que recuerda que el exceso de velocidad disminuye el tiempo de reacción, aumenta la distancia de frenado y multiplica el riesgo de sufrir accidentes graves o mortales.