Los municipios afectados pedirán al Gobierno que declare la zona catastrófica tras el incendio

Los ayuntamientos de Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón elevarán de forma conjunta un escrito al Ministerio de Política Territorial para solicitar que toda el área afectada por el incendio forestal sea declarada zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

El objetivo de esta petición es facilitar la llegada de ayudas extraordinarias y recursos destinados a paliar los daños ocasionados por el fuego tanto a particulares como a empresas y explotaciones afectadas.

La alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón, ha explicado que esta declaración permitiría "reforzar toda la ayuda y medios que necesiten todas las personas y empresas que de alguna forma han perdido sus hectáreas derivadas de la ampliación de este incendio".

Los tres municipios afectados consideran fundamental activar todos los mecanismos de apoyo posibles una vez se evalúen los daños provocados por el fuego, especialmente en las zonas agrícolas, forestales y ganaderas que han sufrido las consecuencias del avance de las llamas.