Una mujer muere atropellada por su propio vehículo en Lepe

Una mujer ha fallecido este sábado en Lepe tras ser atropellada por su propio vehículo en un accidente registrado en la Avenida de las Cumbres. En el mismo suceso, otra persona ha resultado herida, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16.45 horas, cuando un ciudadano alertó al 112 de que una mujer había sido arrollada por un coche y había quedado atrapada bajo el vehículo. Según indicó el alertante, el turismo se encontraba en una rampa y podría no tener activado el freno de mano. Además, comunicó que había otra persona lesionada como consecuencia del incidente.

Tras recibir el aviso, la sala coordinadora movilizó a efectivos de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y a los servicios sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias 061. A su llegada al lugar, los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento de la mujer y atendieron a la otra persona herida.

Las circunstancias exactas del accidente están siendo investigadas. Debido a las características del suceso, no se descarta que pudiera estar relacionado con una actividad laboral, por lo que también han sido informados la Inspección de Trabajo y el Centro de Prevención de Riesgos Laborales, que colaborarán en el esclarecimiento de lo ocurrido.