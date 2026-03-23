Muere un hombre al caer de un pino mientras podaba en Cartaya

Un hombre ha fallecido en la tarde de este lunes tras caer de un pino cuando realizaba labores de poda en una vivienda particular en el término municipal de Cartaya, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía.

El aviso se recibió en torno a las 17:00 horas, cuando se solicitó asistencia sanitaria urgente para un varón que había caído desde una altura aproximada de dos metros en una vivienda situada en la avenida Cristóbal Colón, en Nuevo Portil.

De inmediato, el centro coordinador activó a los servicios sanitarios del 061, así como a efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, que se desplazaron hasta el lugar del suceso.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre en el lugar.

Tras lo ocurrido, el 1-1-2 ha dado traslado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales para la correspondiente investigación.