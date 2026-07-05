Muere un bañista de 79 años en la playa de Mazagón

Un hombre de 79 años falleció en la tarde de este sábado en la playa de Mazagón, en el término municipal de Palos de la Frontera, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía.

El aviso se recibió a las 20:45 horas, cuando varios testigos alertaron de que un bañista había sido sacado del agua inconsciente y no respondía, mientras otras personas le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de la Policía Local. A pesar de los esfuerzos realizados, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se produjo el suceso.