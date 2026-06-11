La UME pone fin a su intervención en el incendio forestal

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha comenzado su regreso a sus bases tras varios días participando en las labores de extinción del gran incendio forestal que ha afectado a los municipios de Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón.

Los efectivos de la UME han trabajado de forma coordinada con el Plan INFOCA, bomberos, agentes de medio ambiente, Guardia Civil y el resto de servicios de emergencia en uno de los incendios más importantes registrados en la provincia de Huelva en los últimos años.

Su intervención ha sido especialmente relevante en las zonas de más difícil acceso, donde han colaborado en la apertura y consolidación de líneas de defensa, el control de reactivaciones y la protección de áreas especialmente sensibles ante el avance de las llamas.

La retirada de la UME se produce una vez que la evolución del incendio ha permitido reducir el nivel de riesgo y concentrar los trabajos en tareas de vigilancia, remate y liquidación de puntos calientes.

Durante la emergencia, la unidad llegó a desplegar decenas de militares y vehículos especializados, formando parte de un operativo que ha movilizado a cientos de efectivos por tierra y numerosos medios aéreos para contener un fuego que ha mantenido en alerta a gran parte de la provincia.

La salida de la UME marca un nuevo paso hacia la normalización de la situación, aunque los equipos de extinción continúan trabajando sobre el terreno para evitar posibles reproducciones y dar por estabilizado definitivamente el incendio.