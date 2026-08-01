Medios aéreos y terrestres combaten un incendio en Villalba del Alcor

El Plan Infoca ha declarado este sábado un incendio forestal en el término municipal de Villalba del Alcor, concretamente en el paraje Finca Purchena, según ha informado el dispositivo de extinción de incendios forestales de Andalucía.

El aviso del fuego se ha producido a las 13.20 horas, activándose un amplio dispositivo para intentar controlar las llamas.

En las labores de extinción participan dos helicópteros semipesados, dos aviones de carga en tierra, 18 efectivos por tierra y una autobomba.

Por el momento no han trascendido las causas del incendio ni la superficie afectada. Los medios del Plan Infoca continúan trabajando sobre el terreno para controlar la evolución del fuego.