Herido un trabajador tras sufrir una descarga eléctrica en el puerto de Palos

Un trabajador de 38 años ha resultado herido este viernes tras sufrir una descarga eléctrica mientras desarrollaba su labor en un muelle del puerto de Palos de la Frontera, según ha informado el servicio de Emergencias 1-1-2 Andalucía.

El accidente se ha producido alrededor de las 13.45 horas, cuando el centro coordinador recibió un aviso alertando de que un trabajador había sufrido una descarga eléctrica. Según las primeras informaciones, el hombre presentaba quemaduras como consecuencia del accidente, aunque permanecía consciente.

Tras recibir el aviso, el 1-1-2 movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local, a la Guardia Civil y a la Autoridad Portuaria.

Los servicios sanitarios desplazaron hasta el lugar una ambulancia y un helicóptero medicalizado, que trasladó al herido a un centro hospitalario de Sevilla para recibir asistencia especializada.

El 1-1-2 ha indicado que el suceso ha sido comunicado al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo para la investigación de las circunstancias en las que se produjo el accidente laboral.