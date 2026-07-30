La Fiscalía de Menores archiva el caso de la agresión a una menor en Moguer

La Fiscalía de Menores ha acordado el archivo del expediente abierto tras la agresión a una menor ocurrida en Moguer, cuyo vídeo fue difundido posteriormente a través de diferentes redes sociales.

La decisión responde a que las presuntas autoras de los hechos son menores de 14 años, por lo que son inimputables de acuerdo con la legislación española y no pueden ser objeto de responsabilidad penal conforme a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor.

La agresión generó una gran repercusión tras la difusión de las imágenes en redes sociales, lo que provocó numerosas reacciones y una amplia preocupación social por la violencia entre menores y la viralización de este tipo de contenidos.

Con el archivo del expediente penal por parte de la Fiscalía de Menores, el procedimiento queda cerrado en el ámbito judicial, sin perjuicio de las actuaciones que puedan corresponder en materia de protección de menores o en el ámbito educativo y de los servicios sociales, si las administraciones competentes las estiman oportunas.