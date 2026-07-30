Huelva registra cinco actas por marisqueo ilegal de especies protegidas durante 2025

Los agentes medioambientales de la Junta de Andalucía levantaron durante 2025 un total de cinco actas por marisqueo ilegal de especies protegidas en la provincia de Huelva, dentro del dispositivo de vigilancia e inspección desarrollado para combatir la extracción, comercialización y consumo no autorizado de fauna marina protegida.

En el conjunto de Andalucía se tramitaron 105 actas, siendo Granada la provincia con mayor número de actuaciones, con 39, seguida de Cádiz (26), Málaga (20), Almería (15) y Huelva (5). La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente aclara que el número de inspecciones fue superior, ya que una misma acta puede recoger varias comprobaciones realizadas en distintos establecimientos o puntos de control.

La vigilancia en el medio natural fue la actuación que generó un mayor número de expedientes, seguida de los controles sobre la comercialización de especies protegidas y de las inspecciones en bares y restaurantes, donde los agentes verifican tanto el posible consumo ilegal de estos ejemplares como la exhibición de conchas, caparazones o restos utilizados con fines ornamentales.

Entre las especies protegidas objeto de vigilancia se encuentran la lapa ferrugínea (Patella ferruginea), catalogada en peligro de extinción, y la caracola Charonia lampas, considerada vulnerable. Durante las inspecciones realizadas en Andalucía el pasado año, los agentes llegaron a intervenir cuatro conchas de esta última especie que estaban siendo utilizadas como elementos decorativos en un establecimiento de restauración.

Las actuaciones se desarrollan siguiendo el Protocolo de Inspección del Marisqueo Ilegal de Especies Protegidas de Andalucía, aprobado en 2016, que establece las directrices para la vigilancia de las especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Desde la Junta recuerdan que la extracción de invertebrados marinos protegidos sin autorización está prohibida y que su recolección continuada supone una amenaza para la conservación de estas especies. Además de la labor inspectora, los agentes medioambientales desarrollan una importante función divulgativa e informativa para concienciar a ciudadanos, comerciantes y responsables de establecimientos sobre la protección de estos animales y la prohibición de utilizar sus restos como elementos decorativos cuando proceden de capturas ilegales.