La Policía Local de Almonte rescata a una cachorra abandonada en un contenedor soterrado

La rápida intervención de la Policía Local de Almonte permitió rescatar con vida a una cachorra que había sido abandonada en el interior de un contenedor soterrado de la calle Los Granados. El aviso de un ciudadano, que alertó de que se escuchaban ladridos procedentes del interior del depósito, fue clave para salvar la vida del animal.

Tras recibir la llamada, una patrulla se desplazó de inmediato hasta el lugar. Entre el ruido del tráfico, los agentes lograron escuchar los débiles ladridos de la pequeña cría, que permanecía atrapada dentro del contenedor, sin agua, sin alimento y sin ninguna posibilidad de salir por sus propios medios.

Para llevar a cabo el rescate fue necesario utilizar un puntal que facilitaron unos pintores que trabajaban en las inmediaciones. Gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida actuación policial, los agentes consiguieron sacar a la cachorra sana y salva.

Una vez rescatada, comprobaron que el animal carecía de cualquier sistema de identificación mediante microchip. La cachorra fue entregada a una familia que había presenciado toda la intervención y que mostró desde el primer momento su disposición a hacerse cargo de ella y ofrecerle un hogar.

Paralelamente al rescate, los agentes realizaron una inspección minuciosa de la bolsa en la que se encontraba el animal con el objetivo de localizar algún documento, embalaje o cualquier otro elemento que permita identificar a la persona responsable del abandono.

Desde la Policía Local de Almonte han recordado que el abandono de animales constituye un acto de extrema irresponsabilidad y han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que, en caso de no poder hacerse cargo de una mascota, recurra a las vías legales y a las entidades especializadas en protección animal.

"Un animal no es un juguete ni un capricho; es un ser vivo que siente, que sufre y que merece respeto durante toda su vida", han subrayado desde el cuerpo policial, que ha destacado el papel decisivo del ciudadano que dio la voz de alarma para que esta historia tuviera un final feliz.