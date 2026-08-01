El 1-1-2 gestionó más de 28.000 emergencias en Huelva durante el primer semestre

El servicio Emergencias 1-1-2 Andalucía coordinó un total de 28.075 incidencias en la provincia de Huelva durante el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 4,9% con respecto al mismo periodo del pasado año, cuando se gestionaron 26.754 emergencias.

Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, las asistencias sanitarias volvieron a ser el motivo más frecuente de llamada al teléfono único de emergencias, con 12.461 avisos registrados entre enero y junio.

A continuación se situaron los incidentes relacionados con la seguridad ciudadana, con 4.411 actuaciones, seguidos por las incidencias de tráfico (2.754), los avisos relacionados con animales (1.791), los incendios (1.664), los accidentes de circulación (1.485), las anomalías en servicios básicos (681), las solicitudes de servicios sociales (399) y los rescates y salvamentos (271), entre otros.

Junio fue el mes con más actividad

El mes de junio concentró el mayor número de avisos en la provincia, con 5.506 incidencias, seguido muy de cerca por mayo, cuando el 1-1-2 coordinó 5.266 emergencias.

Por franjas horarias, el mayor volumen de actividad en las salas de coordinación de Andalucía se registró entre las 12.00 y las 13.00 horas, con una media de 149 incidencias gestionadas cada hora.

Huelva, la provincia con menos emergencias

En el conjunto de Andalucía, el 1-1-2 coordinó 459.715 incidencias durante el primer semestre del año.

Huelva fue la provincia con menor número de emergencias atendidas, por detrás de Sevilla (114.546), Málaga (98.714), Cádiz (58.487), Granada (55.768), Almería (38.776), Córdoba (30.899) y Jaén (30.344).

Servicio gratuito y disponible las 24 horas

El 1-1-2 es un servicio público y gratuito operativo en toda Europa que permite movilizar, con una única llamada, los recursos sanitarios, de extinción de incendios, salvamento, seguridad ciudadana y protección civil necesarios para atender cualquier situación de urgencia o emergencia.

Además, dispone del sistema de Localización Avanzada de Teléfonos Móviles (AML), que facilita la ubicación exacta de la persona que realiza la llamada, y ofrece atención en español, inglés, francés, alemán, ucraniano y árabe para garantizar la asistencia a cualquier ciudadano que lo necesite.