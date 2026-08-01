Estabilizado el incendio de Villalba del Alcor mientras el Infoca combate otro fuego en Lucena del Puerto

El Plan Infoca ha logrado estabilizar el incendio forestal declarado este sábado en el paraje Finca Purchena, en el término municipal de Villalba del Alcor, mientras continúa trabajando en un segundo fuego declarado horas después en Lucena del Puerto.

El incendio de Villalba del Alcor se originó a las 13.20 horas y movilizó un importante dispositivo compuesto por dos helicópteros semipesados, dos aviones de carga en tierra, 18 efectivos por tierra y una autobomba. Tras varias horas de intervención, el operativo ha informado de que el fuego ha quedado estabilizado, aunque los trabajos continúan para lograr su control definitivo.

Por otra parte, a las 16.36 horas, el Infoca declaró un nuevo incendio forestal en el paraje Santa Catalina, en el término municipal de Lucena del Puerto.

En este segundo incendio trabajan un helicóptero semipesado, dos aviones anfibios ligeros, 17 efectivos por tierra y una autobomba, con el objetivo de frenar el avance de las llamas.

Hasta el momento no han trascendido las causas de ninguno de los dos incendios ni la superficie afectada.