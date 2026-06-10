Más de 400 efectivos luchan contra el incendio mientras preocupa un cambio de viento previsto para esta tarde

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que el operativo desplegado para combatir el incendio forestal que afecta a Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón cuenta ya con más de 400 efectivos y cerca de un centenar de vehículos, en una jornada marcada por la preocupación ante un posible cambio de viento.

Según ha explicado, las previsiones meteorológicas apuntaban inicialmente a un giro del viento a media mañana, aunque los últimos modelos retrasan ese escenario hasta primeras horas de la tarde. Este margen de tiempo permitirá a los equipos continuar consolidando el perímetro y reduciendo los puntos activos antes de afrontar una situación que podría modificar por completo el comportamiento del incendio.

Sanz ha advertido de que el principal riesgo radica en que la actual cola del incendio pueda convertirse en la nueva cabeza del fuego, cambiando la dirección de avance de las llamas y generando nuevos problemas para los trabajos de extinción.

El dispositivo movilizado está formado por 407 personas y 99 vehículos. Dentro de él trabajan 245 efectivos del Plan INFOCA apoyados por 40 vehículos, además de 80 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y 15 vehículos militares. A ello se suma un importante despliegue aéreo que ronda los 25 medios entre helicópteros y aviones.

La prioridad de actuación se centra en estos momentos en el flanco izquierdo de la cola del incendio, precisamente la zona que podría adquirir mayor protagonismo si se confirma el cambio de viento. Los responsables del operativo consideran este sector especialmente complejo debido a la continuidad de la masa forestal y a la combinación de distintos tipos de combustible vegetal.

Las fuertes rachas registradas durante la pasada noche han favorecido una propagación intensa del fuego y la aparición de reactivaciones, por lo que los equipos mantienen una vigilancia constante sobre la evolución del incendio mientras continúan las labores para intentar estabilizar uno de los mayores fuegos registrados este año en la provincia de Huelva.