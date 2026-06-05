Las llamas obligan a movilizar un potente operativo aéreo y terrestre en Alosno

El incendio forestal declarado este jueves en el paraje Carril del Cementerio, en Alosno, ha obligado al Plan Infoca a desplegar un impresionante operativo de extinción que se ha reforzado de cara a la noche para evitar que las llamas ganen terreno.

Tras una primera intervención en la que participaron medios aéreos, entre ellos un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra, el dispositivo ha pasado a una nueva fase con un potente despliegue terrestre que continuará trabajando durante toda la madrugada.

Según ha informado el Infoca, el incendio permanece activo y cuenta actualmente con seis grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios (BRICA), cinco técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un técnico de supervisión y un encargado.

A este importante contingente humano se suman siete autobombas, un vehículo nodriza, maquinaria pesada para abrir líneas de defensa y contener el avance del fuego, además de una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), un repetidor de comunicaciones y una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) para garantizar la asistencia sanitaria de los efectivos desplegados.