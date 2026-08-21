La Junta prepara la declaración de desastre natural por el incendio de Niebla

La Junta de Andalucía trabaja en la declaración de desastre natural con grave incidencia en el potencial productivode las zonas más afectadas por el incendio forestal de Niebla, con especial atención a los sectores de la apicultura y la ganadería extensiva.

La decisión ha sido acordada este jueves en el Comité de Catástrofes, Desastres Naturales y Fenómenos Meteorológicos Adversos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en coordinación con la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

La viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, ha explicado que la intención de la Junta es llevar la declaración al próximo Consejo de Gobierno. El objetivo es que, posteriormente, Andalucía solicite al Gobierno central que declare los territorios afectados como zona gravemente afectada por una Emergencia de Protección Civil, lo que permitiría activar las ayudas correspondientes.

"Se solicita la declaración de desastre natural con grave incidencia en el potencial productivo para el sector de la apicultura y resto de ganadería extensiva en los municipios más afectados", ha señalado Vera.

Los técnicos de la Junta trabajan ya en un informe para determinar con mayor precisión los municipios y sectores afectados que deberán quedar incluidos en la declaración.

Medidas para ganaderos y agricultores

Entre las primeras medidas previstas figura la autorización de la alimentación convencional para el ganado ecológico, así como la flexibilización de determinados requisitos de la Política Agraria Común (PAC) cuya competencia corresponde a la Administración autonómica.

La declaración también contemplará daños relacionados con el medio natural, incluyendo los montes públicos, la producción de corcho, los aprovechamientos cinegéticos y las vías pecuarias.

La Junta ha destacado el trabajo desarrollado por las Oficinas Comarcales Agrarias, las delegaciones territoriales de Huelva y Sevilla y los equipos técnicos de ambas consejerías para recopilar toda la información necesaria sobre las consecuencias del incendio.

Evaluación de los daños en el terreno

Por su parte, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente realizará un diagnóstico técnico exhaustivo de las zonas afectadas una vez que las condiciones de seguridad permitan acceder al terreno.

La evaluación permitirá determinar el alcance de los daños sobre el medio natural y los recursos forestales y establecer las prioridades de actuación.

Entre las medidas que podrían contemplarse se encuentra la ejecución de correcciones hidrotécnicas para frenar la erosión y proteger las masas de agua, además de diferentes actuaciones de restauración forestal.

Los trabajos se desarrollarán conforme al marco establecido por la Ley 3/2026 de Montes de Andalucía, incluyendo posibles fórmulas de colaboración entre el sector público y el privado.

La Junta pretende así avanzar en la recuperación de las zonas afectadas por el incendio de Niebla y, al mismo tiempo, facilitar la llegada de ayudas a los sectores económicos y ganaderos que han sufrido las consecuencias del fuego.