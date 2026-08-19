La Guardia Civil localiza las armas del asesinato de Isla

La Guardia Civil ha confirmado la localización de las armas que presuntamente habrían sido utilizadas en el asesinato, unos efectos que han sido aprehendidos por los agentes en el marco de la investigación.

Las armas serán remitidas al Servicio de Balística de la Guardia Civil para realizar el correspondiente análisis técnico y elaborar el informe pericial que permita determinar su posible relación con los hechos investigados.

Una vez finalizado el estudio, tanto las armas como el informe pericial serán puestos a disposición de la autoridad judicial que instruye la causa.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del asesinato y determinar las posibles responsabilidades.