Huelva, entre las provincias afectadas por una estafa de alquileres

Varias personas de Huelva se encuentran entre las víctimas de una presunta estafa continuada relacionada con el alquiler fraudulento de viviendas a través de una conocida plataforma de internet. La Guardia Civil ha detenido a una persona en Gines (Sevilla) como presunta responsable de los hechos, que habrían afectado hasta el momento a una veintena de personas de siete provincias españolas.

La investigación, desarrollada por el Puesto Principal de la Guardia Civil de Gines, permitió determinar el supuesto método utilizado por el detenido. Presuntamente, publicitaba viviendas en alquiler a precios asequibles para captar a numerosos interesados.

Una vez contactaban con él, las víctimas recibían contratos de arrendamiento y documentación que aparentemente acreditaba la titularidad de los inmuebles. Confiando en esta documentación, realizaban transferencias bancarias en concepto de reserva de las viviendas.

Entre las provincias donde residían las personas afectadas se encuentran Sevilla, Madrid, Toledo, Granada, Huelva, Cádiz y Badajoz.

Más de 26.000 euros de perjuicio

La Guardia Civil ha podido cuantificar hasta el momento un perjuicio económico superior a los 26.000 euros. Algunas de las víctimas habrían llegado a entregar cantidades elevadas de sus ahorros para poder reservar las viviendas ofertadas.

El análisis de las denuncias y de la documentación recopilada permitió a los investigadores avanzar en la identificación del presunto responsable, que finalmente fue detenido en Gines.

El arrestado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental.

La investigación permanece abierta y los agentes continúan analizando diversa documentación intervenida y los movimientos bancarios relacionados con el detenido. Por ello, la Guardia Civil no descarta que puedan aparecer nuevos perjudicados.

La actuación ha sido desarrollada por el área de Atención al Ciudadano y el área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Gines.