El incendio de Niebla, controlado y próximo a su extinción
El Plan Infoca mantiene 21 efectivos y dos autobombas en labores de remate y liquidación tras dar por controlado el fuego
El incendio forestal de Niebla se encuentra controlado y próximo a quedar extinguido después de que la dirección de extinción del Plan Infoca diera por controlado el #IFNiebla a las 10:00 horas de este jueves.
Una vez superada la fase de mayor riesgo, el dispositivo ha entrado en labores de remate y liquidación, centradas en asegurar el perímetro y actuar sobre posibles puntos calientes para evitar reproducciones.
Actualmente permanecen desplegados en la zona 21 efectivos y dos autobombas, que continúan trabajando sobre el terreno para completar las labores de extinción.
El control del incendio supone un nuevo paso en la evolución del #IFNiebla después de varios días de trabajo de los equipos de emergencia para contener y estabilizar el fuego.
Los efectivos mantendrán la vigilancia hasta que la dirección de extinción pueda declarar oficialmente la extinción del incendio.