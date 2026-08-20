El incendio de Niebla, controlado y próximo a su extinción

El incendio forestal de Niebla se encuentradespués de que la dirección de extinción del Plan Infoca diera por controlado el #IFNiebla a las 10:00 horas de este jueves.

Una vez superada la fase de mayor riesgo, el dispositivo ha entrado en labores de remate y liquidación, centradas en asegurar el perímetro y actuar sobre posibles puntos calientes para evitar reproducciones.

Actualmente permanecen desplegados en la zona 21 efectivos y dos autobombas, que continúan trabajando sobre el terreno para completar las labores de extinción.

El control del incendio supone un nuevo paso en la evolución del #IFNiebla después de varios días de trabajo de los equipos de emergencia para contener y estabilizar el fuego.

Los efectivos mantendrán la vigilancia hasta que la dirección de extinción pueda declarar oficialmente la extinción del incendio.