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El incendio de Niebla, controlado y próximo a su extinción

El Plan Infoca mantiene 21 efectivos y dos autobombas en labores de remate y liquidación tras dar por controlado el fuego
Incendio
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El incendio de Niebla, controlado y próximo a su extinción
Redacción
Redacción
20/08/26 - 12:26
El incendio forestal de Niebla se encuentra controlado y próximo a quedar extinguido después de que la dirección de extinción del Plan Infoca diera por controlado el #IFNiebla a las 10:00 horas de este jueves.

Una vez superada la fase de mayor riesgo, el dispositivo ha entrado en labores de remate y liquidación, centradas en asegurar el perímetro y actuar sobre posibles puntos calientes para evitar reproducciones.

Actualmente permanecen desplegados en la zona 21 efectivos y dos autobombas, que continúan trabajando sobre el terreno para completar las labores de extinción.

El control del incendio supone un nuevo paso en la evolución del #IFNiebla después de varios días de trabajo de los equipos de emergencia para contener y estabilizar el fuego.

Los efectivos mantendrán la vigilancia hasta que la dirección de extinción pueda declarar oficialmente la extinción del incendio.