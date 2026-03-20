Investigado un motorista en Valverde por llevar una matrícula falsa

La Guardia Civil investiga a un varón de 44 años como presunto autor de un delito de falsificación de documento público tras ser interceptado mientras circulaba con una motocicleta sin matricular a la que había colocado la placa de otro vehículo.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del 20 de marzo, en el punto kilométrico 188,200 de la carretera N-435, en el término municipal de Valverde del Camino, durante un dispositivo de control de documentación, alcohol y drogas desplegado con motivo del Campeonato de Andalucía de Motocross.

Durante la intervención, los agentes del Subsector de Tráfico comprobaron que la motocicleta, de 250 centímetros cúbicos, carecía de matrícula propia. Tras las verificaciones técnicas realizadas sobre el número de bastidor y la documentación, se determinó que la placa que portaba correspondía a otro vehículo de la misma marca y modelo.

Según la investigación, esta maniobra habría sido utilizada para eludir la obligación legal de matriculación y registro del vehículo original.

Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Valverde del Camino. La Guardia Civil recuerda que la falsificación de documento público, que incluye el uso fraudulento de placas de matrícula —consideradas el “DNI” del vehículo—, está castigada por el Código Penal con penas de prisión de entre seis meses y tres años, además de multa.