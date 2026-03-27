Investigado un conductor por circular a casi 200 km/h en la A-49

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Huelva ha investigado al conductor de un turismo por un presunto delito contra la seguridad vial tras ser sorprendido circulando a una velocidad que duplicaba ampliamente el límite permitido en la autovía A-49, en sentido Portugal.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado 13 de marzo, cuando el vehículo alcanzó los 196 kilómetros por hora en un tramo limitado a 100 km/h. La infracción fue detectada en el marco de uno de los dispositivos de control de velocidad que se realizan de forma periódica, especialmente en horario nocturno, en esta vía.

Según han señalado desde la Guardia Civil, esta conducta supone un riesgo grave para la seguridad del tráfico, al tratarse de una conducción manifiestamente temeraria que pone en peligro al resto de usuarios de la carretera.

El conductor se enfrenta ahora a posibles penas de prisión de entre tres y seis meses, multa económica y la retirada del permiso de conducción por un periodo de entre uno y cuatro años, además de las correspondientes sanciones administrativas.

Desde la Agrupación de Tráfico se destaca la importancia de estos controles para reducir la siniestralidad en las carreteras, recordando que el exceso de velocidad continúa siendo una de las principales causas de accidentes graves y mortales.